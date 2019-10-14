14 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
PTT KPSS şartsız personel alımı yapacağını duyurmuştu. 55 bin kişinin kadrosuna dahil edeceği başvuruların ise ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, PTT'den açıklama geldi mi?
PTT KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
"PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını doldurulmasının en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz ve bu boş kalan pozisyonların doldurulması amacıyla 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması muhtemeldir" ifadelerine yer verilmişti.
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak.
c) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak
d) Erkekler için askerliğini yapmış olmak.
e) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak.
f) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak.
g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu
h) madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
i) Kamu haklarından yasaklı olmamak.
j) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.
k) 5188 Sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.
l) Tercihen Para ve Değerli Eşya Taşımacılığı konusunda tecrübeli olmak
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