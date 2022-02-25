25 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

25 Şubat tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklanıyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli oluyor. İşte dünün reyting sonuçları...