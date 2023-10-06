Perre Antik Kenti'ndeki mozaikler koruma altına alınıyor
Komagene Krallığı'na ev sahipliği yapan kentlerden biri olan Adıyaman'daki Perre Anti Kenti'nde bulunan 1800 yıllık taban mozaiklerinin restorasyonu başladı
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Perre Antik Kenti'nde 2022 yılındaki kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan 1800 yıllık mozaik tabanda restorasyon çalışmaları yapılıyor.
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Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, mozaikte restorasyon çalışmalarının başladığını belirterek, "2022 yılında yapmış olduğumuz kazılarda 4x3 metre ebatlarında ortaya çıkardığımız mozaikte bugün itibarıyla restorasyon ve konservasyon çalışmaları yapılıyor.
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Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı ekipleri buraya gelerek burada yaptıkları çalışmada mozaiği koruma altına alıyor" dedi.
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Mozaiğin milattan sonra 3'üncü yüzyıla ait olduğunu belirten Alkan, "Büyük ihtimalle dokuma atölyesinin doğu tarafındaki yönetim odası şeklinde karşımıza çıkıyor" diye konuştu.
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