Perre Antik Kenti'nde oda ve tuğla mezarlar ortaya çıktı

Perre Antik Kenti'nin önemini anlatan Alkan, "Burası milattan önce 1'inci yüzyıldan milattan sonra 7'nci yüzyıla kadar kullanılan nekropol alanı İslami dönemde kullanılmayı terk ediyor ve Bizans döneminde ise önemini yitiren bir kent. Yaklaşık 80 hektarlık bir alan" dedi.