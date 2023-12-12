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        Haberler Yaşam Perre Antik Kenti'nde oda ve tuğla mezarlar ortaya çıktı

        Perre Antik Kenti'nde oda ve tuğla mezarlar ortaya çıktı

        Kommagene Uygarlığı'nın 5 büyük kenti olan Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan bulgular tarihe ışık tutuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 12:10 Güncelleme: 12.12.2023 - 12:10
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          Roma döneminin izlerini taşıyan Perre Antik Kenti'nde 2001 yılında başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarında Roma çeşmesi, büyük blokal taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkarıldı.

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          Antik kentte bu yıl nisan ayında 76 işçiyle başlayan ve 45 dönümlük alandaki kazı çalışmalarında oda mezarlar ve mezarların içerisinde ise bronz aynalar, yumruk şeklinde kabartma, kolye, kukla ayağı, kandil ile çeşitli sikkeler bulundu.

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          Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, antik kentteki kazı çalışmalarında bu sezonun sonuna yaklaştıklarını söyledi.

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          Perre Antik Kenti'nin önemini anlatan Alkan, "Burası milattan önce 1'inci yüzyıldan milattan sonra 7'nci yüzyıla kadar kullanılan nekropol alanı İslami dönemde kullanılmayı terk ediyor ve Bizans döneminde ise önemini yitiren bir kent. Yaklaşık 80 hektarlık bir alan" dedi.

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          "NİTELİKLİ MEZARLAR BULDUK"

          Alkan, "Bu yıl nisan ayında 76 işçiyle kazı çalışmalarımızı başlatmıştık ve sezon sonuna geldiğimizde 3 oda mezar, 15 kiremitten yapılma mezar, bu mezarların içerisinde ise bronz aynalar, yumruk şeklinde kabartma, kolye, kukla ayağı, kandil ile çeşitli sikkeler bulduk.

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          Ayrıca çok nitelikli mezarlar da tespit ettik. Bu mezarlarda boğa başı, boğa boynuzu bazı yerlerde kadın tasviri ve ağaç dalı benzemesi tespit ettik." ifadesini kullandı.

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          Müze müdürü Alkan, ziyaretçilerin antik kentteki kazı çalışmalarını alanda izleyebildiklerini bildirerek, "Bu yıl ziyaretçiler temizlediğimiz alanlara yoğun ilgi gösteriyor. Ziyaretçiler kazı çalışmalarını canlı olarak izleyebiliyor.

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          Çeşitli okullarla görüşmelerimiz de öğrencileri buraya getirerek onlara kazı çalışmaları yaptırarak arkeolojiyi sevdirerek tarih bilinci oluşuyor" diye konuştu.

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