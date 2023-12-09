Perre Antik Kenti'nde kabartma motifler bulundu

"Toga" adı verilen kıyafetle gösterilen bir kadın kabartmasının gün yüzüne çıkarıldığını dile getiren Çelik, "Saçlar bukle şeklinde aşağıya, sağa ve sola sarkıtılmış. Alt tarafta da yaklaşık 7-8 satırdan oluşan yazıt mevcut ama bu yazıtın bir kısmı tahrip olmuş. Bu mezar yapıların haricinde, alçak kabartmanın haricinde ayrıca alanda güneş kursu, hayat ağacı motifi ve girlant dediğimiz farklı süsleme şekilleriyle karşılaşmaktayız" dedi.