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Perre Antik Kenti'nde bu seneki kazı çalışmaları sona erdi

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarının bu yılki kısmı tamamlandı

Giriş: 07.12.2022 - 09:24 | Güncelleme: ABONE OL
Perre Antik Kenti'nde bu seneki kazı çalışmaları sona erdi
Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sona erdi
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AA

Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kahraman Yağız'ın bilimsel koordinatörlüğünde 2001 yılında başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarının bu yılki bölümü sona erdi.

Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 aylık kazı çalışmalarında önemli yapılar ve eserler çıkardıklarını aktardı.

Kazıların 3 uzman ve 30 işçiyle gerçekleştirildiğini dile getiren Alkan, "Bu kazılarımızda yerleşim alanları, sarnıçları, mozaikli yapı gibi önemli eserler çıkardık" dedi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin de antik kenti inceleyerek Alkan'dan bilgi aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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