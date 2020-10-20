M.Ö. 1. yüzyıl ile tarihlendirilen Perre Antik Antik Kenti'nde yaklaşık 1.5 ay önce başlayan kazı çalışmalarında önemli bir yapılanma ortaya çıkmaya başladı.
İHA'nın haberine göre Perre Antik Kent nekropol alanda Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen kazılarda ilginç pres (sıkma) tekniği kullanılarak yapılan 9 adet üzüm işliği ortaya çıkartıldı.
Yetkililer, üzüm işliklerinin sıralı ve 9 adet olmasından dolayı buranın fabrikasyon üretim yapan bir yer olduğunu belirtti. Perre Antik Kenti'nde iki bölgede devam eden kazılarda ayrıca 128 metre uzunluğunda merdiven ortaya çıkartıldı.
Kazı Başkanı Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, “Kommagene Uygarlığı'nın 5 büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kenti'nin M.Ö.1. yüzyılda yapılmış olan nekropol alanında sosyal yaşam alanı ve fabrikasyon türünde üzüm (şarap) işlikleri tespit edildi. Bu üzüm işliklerinden 9 adet ortaya çıkartıldı. 4 Eylül’de başladığımız kazıda, 9 adet üzüm işliği ve mimari yapılar, yine aynı şekilde 128 metre uzunluğunda merdiven yapısı ortaya çıkartıldı. Daha önce 1 tane üzüm işliği bulunmuştu. Biz burada şarap üretim yeri olduğunu düşünüyorduk. 2020 yılında yapmış olduğumuz kazılarda 9 adet ortaya çıkmasıyla burada ciddi anlamda fabrikasyon türünde şarap işliğinin olduğu ortaya çıktı. Burada gördüğünüz sistem bir kalas sistemidir. Kalas sisteminin ön kısmında ise bir ağırlık taşının olması, ortada ise ‘T’ şeklinde bir mekanizma ile beraber üzüm bastırılıyor ve üzüm tekrar sıkıldıktan sonra işlik yerine akıtılıyor. Burada da dinlenmeye çekiliyor. Daha sonra da pitoslara koyuluyor” ifadelerini kullandı.
Perre Antik Kenti'nde 2001 ve 2009 yılları arasında yapılan kazılar, 2020 yılına kadar durmuştu. Bu yıl yeniden başlatılan kazılara Kültür ve Turizm Bakanlığının ödeneğinin yanında, İl Özel İdare Müdürlüğü de kazıların devam etmesi için ödenek çıkarttı.
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