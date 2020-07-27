Peripacaları arasındaki lavanta bahçesi fotoğraf tutkunlarını büyülüyor

Göreme beldesindeki Aydın Kırağı mevkisinde bulunan, mor ve yeşil renk tonlarını, Kapadokya'nın eşsiz manzarasıyla buluşturan lavanta tarlası, fotoğraf karelerine dekor olmanın yanı sıra çeşitli ürünler elde edilmesi nedeniyle Altunbaş için farklı gelir kapısı da oldu.
Altunbaş, AA muhabirine, çok daha ilgi isteyen üzüm bağına, daha az emekle yetişen lavanta ekerek hem bölgenin görsel açıdan güzelleşmesini hem de kazancının artmasını sağladığını belirtti.
Yaz aylarında mor renkli lavantanın bürüdüğü tarlaya, yerli ve yabancı turistler, gelin ve damat ile meraklıların ilgi gösterdiğini anlatan Altunbaş, gösterilen teveccüh nedeniyle farklı alanlardaki bağ ve tarlalarına da lavanta ekmeyi planladığını ifade etti.
Altunbaş, geri planda peribacaları ile kaplı vadilerden oluşan manzara sunan mor tarlanın yansıttığı görsel güzelliğin çevrede yürüyüş yapan veya atlı tura katılan turistlerce ilgi odağı haline geldiğini söyledi.
Tarladan hasat edilen lavantadan çeşitli ürünler elde ettiklerini ve sosyal medya üzerinden satışını yaptıklarını aktaran Altunbaş, şöyle konuştu:
"Burası üzümleriyle ünlü bir bölge olmasına rağmen turizmde ve tarımında alternatif oluşturmak için lavanta ektik. Göreme'deki üzüm bağını turizme kazandırdık. Bölgemize gelen insanların hizmetine sunduk, bundan dolayı mutluyuz. Amacımız farklı bir pencere açmaktı. Turizmciler arayıp teşekkür ediyor. Bu bahçelerin sayısının artmasını istiyoruz. Çünkü dünyanın en çok fotoğraf çekilen turizm yerlerinden biri Kapadokya'dır. Fotoğraf meraklılarını bekliyoruz. 21 ürün yelpazesi oluşturduk. Lavanta keseleri, uykuya yardımcı lavanta yastığı, demetler, kolonya, lavanta yağı, organik sabun gibi ürünler ürettik. Pazarlamasını sosyal medya üzerinden yapıyoruz ve çok talep geliyor."
Rengi ve kokusuyla huzur veren lavantanın Kapadokya'nın görsel zenginliğine renk kattığını belirten fotoğrafçı Sevil Kızılbayrak da "Peribacalarının ayrı bir çekiciliği var, lavanta bahçesi de bölgeye ayrı bir güzellik kattı. Kapadokya'da renkli bir bahçenin olmasından dolayı fotoğraf çektirmek isteyenler bizden talepte bulunuyor. Burası insanları mutlu ediyor." diye konuştu.
Tasarladığı kıyafetlerin katalog çekimleri için Ankara'dan gelen Kübra Konukçu da Kapadokya ve lavanta bahçesinin görülmeye değer olduğunu dile getirdi.
Kapadokya'yı, doğa harikası olarak niteleyen Konukçu, lavanta bahçesinin de sarı ve tonlarıyla bezeli bölgeye görsel zenginlik kattığını kaydetti.
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