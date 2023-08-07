Perinthos Antik Kenti'ndeki tiyatro kayanın tıraşlanmasıyla inşa edilmiş

"TİYATRO 6'NCI YÜZYILDAN SONRA KULLANILMAMIŞ"

Kazı alanından özellikle Roma dönemine ait seramik parçalarının çıktığını söyleyen Prof. Dr. Erdem, "Tabii arkaik parçalar da var; daha erken döneme giden parçalar da var. Milattan önce 6'ncı yüzyıldan, 7'nci yüzyıla kadar. Milattan sonra da var. Tiyatro, diğer bulgu ve buluntuları da değerlendirirsek milattan sonra 6'ncı yüzyıldan sonra kullanılmamış, seramikler de bunu gösteriyor. Dolayısıyla burada mutlaka üretime yönelik parçaların olduğunu görüyoruz. İleri dönemlerde detaylı çalışmalar ile buranın da önemli bir üretim yeri olduğu ortaya çıkacak kuşkusuz. Çünkü zaten aksi mümkün değil. Burası başkentlik yapmış. Trakya eyaletinin başkenti olmuş bir kocaman bir antik kent" diye konuştu.