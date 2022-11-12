"Hem mutluluk hem de hüzün ayı"

Perihan Savaş: Hem mutluluk hem de hüzün ayı - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Perihan Savaş, bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilen Felis Ödülleri’ne katıldı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Savaş, "Çok güzel bir gençlik geliyor. Ben de sosyal sorumluluk üzerine bir ödül verdim. Çok anlamlı bir projeydi" dedi.

"OĞLUMDAN DA TORUN BEKLİYORUM" Torunları hakkında konuşan Perihan Savaş, "3 tane torunum var. Yakın zamanda oğlumu evlendiriyoruz. İnşallah ondan da bir torun bekliyorum. Nişan bitti, sıra düğüne geldi. Ocak ayı içerisinde evlenecekle" açıklamasını yaptı. "ÇALIŞMAYINCA KENDİMİ RAHAT HİSSETMİYORUM" Muhabirlerin, "Uzun süredir dinlenmeden projelerde rol alıyorsunuz. Hiç ara vermeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Savaş, "Ben çalışmayı çok seviyorum. Ben çalışmayınca kendimi rahat hissetmiyorum. 5 yaşından beri çalışmaya alışık olduğum için 'Hep çalışmam lazım' diyorum kendime. Yıpratıcı yanları oluyor tabii ki" ifadelerini kullandı.

"HEM MUTLULUK HEM DE HÜZÜN AYI" Kasım ayının kendisi için yoğun duygular içerdiğini söyleyen Perihan Savaş, "Benim için çok enteresan. 9 Kasım'da eski eşim Yılmaz'ı (Yılmaz Zafer) kaybettik. 10 Kasım'da kızım doğdu, onun doğum günü. 7 Kasım'da da torunumun doğum günüydü. Kasım ayı hem mutluluk hem de hüzün ayı... Yılmaz'ı kaybedeli 27 yıl olmuş. Tabii ki özlem farklı ama ertesi gün de mutluluk oluyor. Kızımın doğum gününü kutluyorum. Kızım da çok severdi Yılmaz'ı" dedi. "ASLAN PARÇAMI ALDIM!" Vatani görevini yapmak için İske...

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