"ERKAN'I ÇOK SEVİYORUM"



Çukur ekibinin usta oyuncusu Perihan Savaş, gala gecesine katılan bir diğer ünlü isimdi. Savaş, "Erkan o kadar güzel bir çocuk ki... Onu çok seviyorum. Hem güzel bir oyuncu, hem de iyi biri. Koşuşturmasını hep bize anlatıyordu. Biz de kendisini izlemeye geldik. Çok başarılı bir çocuk Erkan" dedi.