SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Çukur'da 'Sultan Koçovalı' karakterine hayat veren Türk sinemasının başarılı ismi Perihan Savaş, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

Sabah saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde yakın dostlarıyla bir araya gelen oyuncu, daha sonra bir restoranda öğle yemeği yedi.

Kış aylarında yeni bir sinema projesinin çekimlerine başlayacağını dile getiren Savaş, "Karakter hakkında bilgi vermem doğru olmaz, biraz sürpriz olsun" ifadelerini kullandı.