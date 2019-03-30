Yunus Emre Enstitüsü tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen Türk Filmleri Haftası' kapsamında 'Sevdaların Ölümü' filmi gösterildi.

'Sevdaların Ölümü'nün başrol oyuncusu Perihan Savaş, bu kapsamda düzenlenen söyleşide Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki sinemaseverlerle buluştu.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Muammer Hakan Cengiz, Türk sinemasının özellikle son 10 yılda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yükseldiğini söyledi.

Perihan Savaş, söyleşide sinemaseverlerle buluşmaktan onur duyduğunu ifade ederek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Yunus Emre Enstitüsüne teşekkür etti.

Perihan Savaş, "Öncelikle sinema ve sanat bizim kültürümüzü anlatan, kültürümüzü yansıtan çok önemli bir sanat kolu. Sinema olsun, tiyatro olsun. Gördüğünüz gibi diziler, sinema bizi sizlerle buluşturuyor. Farklı kültürden, farklı dinden insanlara biz kendi kültürümüzü anlatabiliyoruz. Bunun desteklenmesi ve daha çoğalması, birtakım ülkelerde bu kadar çok sevilmesinin nedeni de gerçekten bu işi sevgiyle, saygıyla ve bunu sadece salt şöhret olmadan sanat adına yaptığımız içindir diye düşünüyorum" dedi.

Küçük yaşta şehir tiyatrolarının çocuk bölümünde sanat hayatına adım attığını söyleyen Perihan Savaş, bir süre tiyatro oyunları için sahneye çıktığını, ardından sinema oyunculuğuna başladığını söyledi.

Film ve dizilerin çekimlerinde yaşanan zorluklara da değinen Perihan Savaş, günümüzde teknolojinin gelişmesiyle oyuncuların işinin kolaylaştığını, ancak daha önceki yıllarda mevcut olan sevgi ve özgüvenin mevcut olmadığını dile getirdi.