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        Haberler Yaşam Perge Antik Kenti'nde farklı dönemlere ait 5 heykel bulundu

        Perge Antik Kenti'nde farklı dönemlere ait 5 heykel bulundu

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Perge Antik Kenti'nde, Geleceğe Miras Projesi kapsamında gerçekleştirilen kazılarda farklı dönemlere ait 5 heykelin gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 09:35 Güncelleme: 13.02.2025 - 09:35
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        Farklı dönemlere ait 5 heykel! Perge'de bulundu
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan Perge Antik Kenti'nde, Geleceğe Miras Projesi kapsamında gerçekleştirilen kazılarda farklı dönemlere ait 5 heykel ortaya çıkarıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, alt kısmında, bir yunusun üzerinde oturan aşk tanrısı Eros ile bir bütünlük oluşturan ve yaklaşık 2 metre yüksekliğinde olan Afrodit heykelinin ilk incelemelere göre, MS 2. yüzyıla tarihlendirilen bir Roma İmparatorluk Dönemi replikası olduğunun düşünüldüğü belirtildi.

        Afrodit heykelinin hemen yanında ortaya çıkarılan diğer heykelin ise 187 santimetre yüksekliğinde, ayakta duran giyimli bir kadın heykeli olduğu aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

        "İlk belirlemelere göre, bu heykel Severuslar dönemine ait özellikler göstermektedir. Yine aynı alanda, benzer özelliklere sahip giyimli bir kadın heykeli iki parça olarak ele geçirilmiştir. Kentin doğu caddesinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında yan yana olarak ortaya çıkarılan giyimli bir kadın heykeli ile giyimli bir erkek heykeli diğer iki eserimizdir. Perge'nin heykeltıraşlık geleneğine dair yeni ipuçları sağlayan bu keşifler, dönemin sosyal yapısını ve sanatsal üretim süreçlerini anlamaya katkı sağlamaktadır."

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        #Perge Antik Kenti
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