'Performativite' kavramı Arter'de

30 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Arter, kamuya açık olarak düzenlenen konuşmalar, atölye çalışmaları, seminerler ve sergi turlarının yanı sıra uzun soluklu programların yer aldığı Öğrenme Programı kapsamında; her hafta sergilenen yapıtların bağlamını genişletmeyi amaçlayan Yorumlama Etkinlikleri düzenleniyor.Başak Ertür
Bu kapsamda akademisyen, yazar, editör ve çevirmen Başak Ertür “Vaatleri ve Skandallarıyla Performativite Kavramı” başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek. 7 Kasım Perşembe akşamı 19.00’da Atölye’de düzenlenecek konuşmada Ertür, “performativite” kavramını, Kelimeler Pek Gereksiz sergisinde yer alan bazı süreç temelli ve performans odaklı eserler üzerinden değerlendirecek.
Konuşmada Ertür, kökeni dil felsefesinde olsa da performans kuramında da sık sık rastlanan; gündelik dilde sıklıkla “teatral” anlamında kullanılan ama aslında tam da o anlama gelmeyen “performatif” teriminin kısa bir tarihçesini sunacak ve kavramın farklı düşünsel geleneklerde açtığı bazı tartışmalara değinecek. Ardından, süreç temelli ve performans odaklı çağdaş sanat pratiklerinin dünyaya ne şekillerde temas ve müdahale ettiğini, dünyayı nasıl ıskaladığını, bu temas ve isabetsizliklerin açtıkları deneyim alanlarını “performativite” kuramı üzerinden nasıl düşünebileceğimiz sorusunu; Arter’in açılış programında yer alan Kelimeler Pek Gereksiz sergisindeki bazı eserlerin ışığında değerlendirecek.
Beş yıl boyunca Arter’in kurumsal sponsorluğunu üstlenen Tüpraş’ın desteği sayesinde 2 Ocak 2020’ye kadar sergilerin ücretsiz olarak ziyaret edebileceği Arter’de gerçekleşecek etkinliğe katılım ücretsiz olacak.Arter salı, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri 11:00–19:00; perşembe günleri ise 11:00–20:00 saatleri arasında ziyarete açık. Müze, her ayın ilk cumartesi günü “Uzun Cumartesi” kapsamında 11:00–24:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.
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