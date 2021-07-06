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Pereira'dan işbaşı - Fenerbahçe'den son dakika haberleri - Caner Erkin'den Pereira'ya: Sen hiç yaşlanmıyor musun?

Pereira'dan işbaşı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira'nın mesaisi dün resmen başladı. Düzce yolculuğu öncesi oyuncularla kahvaltıda bir araya gelen Portekizli çalıştırıcı, akşam ise Topuk Yaylası'ndaki ilk antrenmanla işbaşı yaptı

06.07.2021 - 09:52 | Güncelleme: FUTBOL

  • Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki yeni sezon hazırlık kampına başladı. Süper Lig 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde kampa giren sarı-lacivertli ekip, buradaki ilk çalışmasını dün yaptı.

  • İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

  • TOPLANTI YAPTI

    Portekizli teknik adam, antrenmandan önce futbolcularıyla saha içerisinde kısa süreli bir toplantı yaptı. Pereira'nın yardımcıları Filipe Almeida, Luis Silva, Bruno Moura, Antonio Ascensao ve Luis Nedio da çalışmalara başladı.

  • Antrenmana, milli takım kamplarında yer alan oyuncuların yanı sıra hafif ağrısı bulunan Nabil Dirar katılmadı.

  • Topla ısınma ile başlayan idman, dar alanda 4 minyatür kaleli oyun ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı belirtildi.

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