Perde arkasında neler oluyor? İşte manken olmanın bilinmeyen yönleri

KEPEKLİ SAÇ SORUNU

Modeller; sıkı kabarıklıklar, jel uygulaması, saç spreyi kullanımı ve ısıtılmış aletlere maruz kalma gibi günlük saç şekillendirme prosedürlerinin bir sonucu olan kepekle uğraşır. Aralarında Kylie Jenner, Nicola Peltz ve Gigi Hadid'in de bulunduğu bazıları, saç derisinin ve saçlarının iyileşmesine olanak sağlamak için saç yıkamayı erteliyor.