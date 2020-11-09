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Birleşmiş Markalar Derneği (BMD),üyeleri arasında yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı. BMD’nin Ekim ayı anketinde geçen yıla göre AVM mağazalarında cirosu yüzde 80’in üzerine çıkan üye firmaların oranı yüzde 58’e, cadde mağazalarında ise yüzde 63’e ulaştı. Ankette e-ticaret cirosu geçen yıla göre yüzde 200’ü aşan üyelerin oranı ise yüzde 20 olarak belirlendi.

BMD Başkanı Sinan Öncel, Ekim ayı anketini dernek çatısı altındaki 424 markadan 342’sini bünyesinde barındıran 64’ü hazır giyim, 24’ü ayakkabı olmak üzere toplam 133 üye firmanın katılımı ile gerçekleştirdiklerini bildirdi. Ankete göre Ekim ayı cirolarında Eylül’e göre ciddi bir toparlanma gözlemlediklerini anlatan Öncel, "Eylül’de AVM mağazalarında geçen yılın cirosunun yüzde 80 ve üzerini yakalayan üyelerimizin oranı yüzde 38 iken Ekim’de yüzde 58’e ulaştı. Cadde mağazalarında ise oran yüzde 51’den 63’e çıktı. Önceki ay ile kıyasladığımızda Ekim cirolarında kayda değer bir yükselme var. Ciro için ‘kritik eşik’ olarak gördüğümüz yüzde 80’in üzerine çıkan üyelerimizin sayısındaki artış bizim için olumlu bir gelişme" dedi.

'GERÇEKTE YÜZDE 35 KAYIP VAR'

E-ticarette de salgınla birlikte başlayan yükseliş trendinin devam ettiğine işaret eden Öncel, "Üye firmalarımızın yüzde 56’sının e-ticaret cirosunda geçen yıla göre yüzde 100 ve üzerinde, yüzde 20’sinin ise yüzde 200’ün üzerinde artış dikkat çekiyor. Sonuçlar moralimizi yükseltmekle birlikte üyelerimizin yüzde 38’inin AVM mağazalarında, yüzde 29’unun ise cadde mağazalarında hâlâ yüzde 80 ciroyu yakalayamadıkları görülüyor. Bir başka ifade ile organize perakendenin yaklaşık yüzde 40’ında sıkıntı devam ediyor. Oysa enflasyon ve maliyet artışlarını dikkate aldığımızda mağaza cirolarında geçen yıla göre en az yüzde 15 artış olması gerekirdi. Bu hesapla yüzde 80 ciroya ulaşan bir mağazanın gerçekte yüzde 35’lik bir kaybı olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Perakende sektörünün çok düşük kâr marjları ile çalıştığını kaydeden Öncel, cirolarda kategorilere ve mağazanın bulunduğu bölgeye göre de önemli farklar olduğunun altını çizdi.

Öncel, "Zorunlu giderleri bile karşılayamayan bir mağazanın uzun süre açık kalabilme şansı bulunmuyor. İstihdamı da tehdit eden sıkıntının aşılabilmesi için tüm paydaşların ‘adil ticaret’ ilkesi çerçevesinde sorumluluk üstlenmesini bekliyoruz" diye konuştu.