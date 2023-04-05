Borsa şirketleri pahalı mı?

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Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Müdürü Evren Gezer oluyor. Borsa İstanbul şirketlerinin 2022 bilançosunu değerlendiren Gezer, son günlerde borsada hisse senetlerinde yaşanan oynaklığı da değerlendiriyor. Perakende de kira, işçilik ve enerji maliyetleri kaynaklı giderler ile enflasyon ve büyüme kaynaklı gelirleri yorumlayan Gezer, bu sektörde 2022'de yakalanan başarının bu yıl devam edip etmeyeceği yönündeki fikirlerini aktarıyor.

İHRACATIN ETKİSİ NE OLACAK?

Programda perakendede satış ve karlılığı etkiyecek diğer gelişmeler ele alınırken otomotiv ve beyaz eşyada iç tüketim ve ihracat gerçekleşmeleri ortaya konularak bu sektörlerdeki şirketlerin piyasa değerlerinin ve rasyoların neyi ifade ettiği tartışılıyor. Hem otomotiv hem beyaz eşyada ihracatın performansı ve bunun şirket karlarına yansıması değerlendiriliyor.

ŞİŞECAM EN FAZLA NEDEN ETKİLENECEK?

Gezer programda enerji fiyatlarındaki seyri de yorumlarken bu durumun sektörlere yansımasını değerlendirirken özellikle bölgesel dev haline gelen Şişecam'ın bu durumdan nasıl etkileneceğini tahmin ediyor. Gezer, Şişecam'ın yatırımlarının önümüzdeki dönem şirketin karlılığına yansımasına yönelik fikirlerini de aktarıyor. Programda ayrıca konut ve arsa fiyatlarındaki artışın neden GYO’lara yansımadığına dair sorular da cevap buluyor.

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