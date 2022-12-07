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Perakendecileri nasıl bir ceza bekliyor?

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Müdürü Evren Gezer oluyor. Rekabet cezası tehdidi altındaki perakende sektörünün bilanço kalemlerinin ele alındığı programda aynı zamanda bu sektörün maliyetleri masaya yatırılıyor. Yüksek enflasyondan en çok faydalanacak sektörler arasında sayılan perakendenin dışında AB'deki büyüme sorunları ve döviz kurundaki stabilitenin bilançolarını olumsuz etkileyeceği düşünülen beyaz eşya sektörü mercek altına alınıyor.

Giriş: 07.12.2022 - 19:54 | Güncelleme: ABONE OL
Perakendecileri nasıl bir ceza bekliyor?
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Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Müdürü Evren Gezer oluyor. Rekabet cezası tehdidi altındaki perakende sektörünün bilanço kalemlerinin ele alındığı programda aynı zamanda bu sektörün maliyetleri masaya yatırılıyor.

Enflasyondan en olumlu yararlanacak sektörler arasında sayılan perakende şirketlerinin bilançosu ve rasyolarının ele alındığı programda enerji fiyatları ve kiraların artmasının yanı sıra asgari ücrette beklenen artışın şirketlere yansıması değerlendiriliyor. Programda enflasyondan elde edilen karların bu üç olumsuzluğu giderip gideremeyeceğine dair görüşler aktarılarak tahminler paylaşılıyor.

BEYAZ EŞYADA OLUMSUZLUKLAR NELER?

Yüksek enflasyondan en çok faydalanacak sektörler arasında sayılan perakendenin dışında AB'deki büyüme sorunları ve döviz kurundaki stabilitenin bilançolarını olumsuz etkileyeceği düşünülen beyaz eşya sektörünün mercek altına alındığı Borsanın Şirketleri programında bu şirketlerin borçları da irdeleniyor.

OTOMOTİVDE TEDARİK SORUNU

Programda Gezer ayrıca otomotiv şirketlerinin üretimleri ile iç ve dış pazar satışlarını aktararak başta çip krizi, ihracat sorunları olmak üzere olumsuzlukların hangi sektörü nasıl etkileyeceği üzerinde duruluyor. Otomotivde yaşanan krizlere rağmen hangi şirketin bilançosunun umut verici olduğu araştırılıyor.

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