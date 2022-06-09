Perakendecilerden iş yeri kiralarına tavan isteği

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, iş yeri kiralarına üst sınır getirilmesi halinde maliyet kalemlerinden birindeki artışın frenleneceğini ve bu adımın da TÜFE'nin dizginlenmesine önemli katkı yapacağını bildirdi.
Öncel, yaptığı yazılı açıklamada, perakende sektörü için kira giderlerinin en önemli maliyet kalemlerinden biri olduğunu belirtti.
Kira artışlarına TÜFE'nin belli bir oranını geçmeyecek şekilde üst sınır getirilmesi yönündeki önerilerini geçen ay kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlatan Öncel, şunları kaydetti:
"Konut kiralarındaki artışa üst sınır getiren yasal düzenleme TBMM'de kabul edildi. Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra konutlarda bir yıl süreyle yüzde 25'in üzerinde kira artışı yapılamayacak. Biz benzer bir sınırın iş yerleri de dahil tüm kiralar için gerekli olduğunu son haftalarda her platformda anlatmaya çalışıyoruz. Mülk sahiplerinin mağdur olmamaları ve kiracı ile karşı karşıya gelmemeleri için kira gelirlerine de vergi kolaylığı sağlanmasını öneriyoruz. Kira, perakende sektörü için en önemli maliyet kalemlerinden birini oluşturuyor. Her türlü mal ve hizmetin maliyetindeki artış da er veya geç fiyatlara yansıyor, dolayısıyla enflasyon artıyor. İş yeri kiralarına üst sınır getirilirse en azından maliyet kalemlerinden birindeki artış frenlenmiş olacak. Bu adımın atılması halinde mayıs ayı itibarıyla yüzde 73,50'ye ulaşan TÜFE'nin dizginlenmesine çok önemli bir katkı yapılacağına inanıyorum."
Öncel, AVM'lerde maliyetlere doğrudan yansıyan genel giderlerle ilgili yönetmeliğin de perakende sektörünün beklentileri doğrultusunda tamamlanarak bir an önce yürürlüğe girmesini beklediklerini aktardı.
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