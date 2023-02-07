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Perakendecilerden deprem bölgesine yardım seferberliği

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde art arda meydana gelen depremlere ilişkin depremden etkilenen şehirlerde yerel zincirlerin valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, muhtarlar, AFAD ve Kızılay koordinasyonuyla bölgelerdeki dağıtım merkezlerine acil ihtiyaç malzemelerinin taşınmaya başladığını belirtti

Giriş: 07.02.2023 - 11:36 | Güncelleme: ABONE OL
Perakendecilerden deprem bölgesine yardım seferberliği
AA

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yaşanan deprem felaketinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten Düzgün, "Yaşanan deprem felaketi sonrasında 14 perakende derneğimiz ile bölgedeki yetkililerden gelen bilgiler ışığında hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Depremden etkilenen şehirlerdeki valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, muhtarlıklar, AFAD ve Kızılay koordinasyonuyla dağıtım merkezlerine temel gıda ürünleri, çocuk bezi, çocuk maması, eldiven, bere, battaniyeden oluşan acil ihtiyaç malzemelerini taşımaya başladık" dedi.

Başta Kahramanmaraş olmak üzere Gaziantep, Adıyaman, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Hatay, Kilis'in yanı sıra il ve ilçelerdeki yetkililerle temas halinde olduklarını kaydeden Düzgün, "Acil ihtiyaç malzemelerinin haricinde yerel zincirler olarak kendi içimizde nakdi yardım kampanyası başlattık. İhtiyaç doğrultusunda desteğimizi sürdüreceğiz, elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Göçük altında kalan vatandaşlarımızın bir an önce kurtarılmasını diliyor; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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