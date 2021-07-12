Perakendeci ÜFE farkına çare arıyor

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Pandemi kısıtlamalarının kısmen kaldırıldığı 17 Mayıs’tan itibaren piyasada yaşanan hızlı toparlanma ile moral bulan perakende sektörü, bu kez Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) arasında 25 puana ulaşan farka çare arıyor. Hammadde, navlun ve enerji başta olmak üzere maliyet artışlarını fiyatlara yansıtamayan perakendeci, acil çözüm için Ankara’dan destek bekliyor.

Türkiye’nin önde gelen 423 markasını çatısı altında bulunduran Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) tarafından yapılan Haziran ayı anketine göre, pandeminin başladığı Mart 2020’den bu yana sıkıntılı bir dönem geçiren markalar, geçen ay ilk kez rahat bir nefes aldı. Pazar günlerinin kapalı olmasına rağmen markaların önemli bir kısmı haziranda 2019’dan daha fazla ciro elde etti.

Anket hakkında değerlendirmelerde bulunan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, 2019 cirosunun üstüne çıkma oranının AVM mağazalarında yüzde 69, caddelerde ise yüzde 65 olduğunu bildirdi. AVM ve caddelerde her 5 mağazadan birinin 2019 cirosunun yüzde 150’sine ulaştığını anlatan Öncel, şöyle devam etti:

REEL OLARAK HENÜZ 2019’UN GERİSİNDEYİZ

“Pazar günlerinin kapalı geçmesine rağmen haziran cirolarında görülen bu artış markalarımız ve perakende sektörü için moral oldu. Yurt dışından gelecek turist sayısına paralel olarak önümüzdeki üç ay boyunca alışverişte canlılığın devam edeceğini tahmin ediyoruz. Burada bir konuyu atlamamalıyız. TÜİK verilerine göre haziran 2019’dan bugüne kadar TÜFE yüzde 30 arttı. TÜFE’yi hesaba kattığımızda reel olarak henüz 2019 düzeyine ulaşamadığımız görülüyor. Ayrıca cirolar artmakla birlikte markalarımızın adet satışları da 2019’a göre ortalama yüzde 20 geride bulunuyor. Biz her şeye rağmen gelişmelere olumlu tarafından bakmaya ve pandemi döneminin hasarını hızla onarmaya odaklanmak istiyoruz. Ancak hammadde, navlun ve enerji maliyetlerindeki artış her geçen gün daha fazla moral bozucu bir noktaya doğru gidiyor. Haziran verilerine göre ÜFE ile TÜFE arasındaki fark 25 puana çıktı. Mevcut piyasa beklentileri nedeniyle fiyatlara yansıtamadığımız maliyet farkını biz üstlenmek durumunda kalıyoruz. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Eninde sonunda fiyatlara yansıyacağı için enflasyonu olumsuz yönde etkileyecek. Bu nedenle özellikle kritik sektörlerde geçici süreyle de olsa hammadde ve navlun maliyetlerini düşürecek vergi düzenlemelerinin gerektiğine inanıyoruz. Bu konudaki önerilerimizi ilgili bakanlıklarımızla da paylaşıyoruz.”

PANDEMİ DÖNEMİNDE E-TİCARETTE GÖRÜLEN SIÇRAMA KALICI OLDU

Pandemi döneminde e-ticaretin cirolara katkısını da ölçümlediklerini belirten Sinan Öncel, ankete katılan markaların yüzde 48’inin 2019’a göre e-ticaret cirolarını yüzde 200 arttırdıklarını bildirdi. Haziran ayı itibarı ile BMD üyesi markaların yaklaşık yarısının toplam cirolarının en az yüzde 15’ini e-ticaretten yaptığını belirten Öncel, “Bu sonuç bize pandemi döneminde e-ticaretteki sıçramanın kalıcı olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Sinan Öncel, AVM’lerdeki ortak alan giderleri ve yüksek kiralı mağazalardan bir defaya mahsus tazminatsız çıkış konularında da markaların düzenleme beklentilerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.