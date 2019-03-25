Öncel, Grand Pera Emek Sahnesi’nde düzenlenen BMD Gençlik Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, markaların 2019’a verimlilik temelinde yatırım ve büyüme hedefi ile başladığını, markaların kiralamalarda karşılaştıkları olumsuzluklar nedeniyle adım atmakta zorlandığını söyledi.

Türk organize perakende sektörünün son 20 yıldaki büyümesinin dünyada "örnek vaka" gösterilecek kadar kıymetli olduğunu vurgulayan Öncel, şunları kaydetti:

"Hızlı büyümenin ve markalaşmanın bazı yan etkileri oldu ve şimdi bu yan etkilerin giderilme sürecini yaşıyoruz. Özellikle kiralamalarla ilgili yan etkileri acilen tedavi etmek durumundayız. Tedavi için devletin teşviki ile mağaza sahiplerinin, AVM yönetimlerinin ve markaların ortak akılda buluşması gerekiyor. AVM yönetimlerinden ve mağaza sahiplerinden yeni kontratların ilk yıl için ciro kirası üzerinden yapılmasını, süre sonunda iki tarafa da tazminatsız fesih hakkı verilmesini istiyoruz. Devletten ise kiralamalarda artık KDV ve stopaj oranını yüzde 8’e indirmesini, ayrıca Borçlar Kanunu’nda yapılacak düzenleme ile tazminatsız erken çıkış tartışmasına kesin çözüm bulunmasını bekliyoruz. Taleplerimizin karşılanması halinde AVM’lerdeki ve caddelerdeki binlerce boş mağazayı markalarımız hızla doldurur. Böylece 400 bin civarındaki istihdamımızı yüzde 10 arttırıp en az 40 bin gencimizi iş sahibi yapabiliriz."

SEZON GEÇİŞLERİNDE "İLAVE İSTİHDAM" FORMÜLÜ

Sinan Öncel, organize perakende sektörünün üniversite öğrencileri için de önemli bir fırsat sunduğunu, markaların sezon geçişlerinde ilave iş gücüne ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, "Biz bu ihtiyacı, üniversite öğrencisi gençlerimizi iş hayatına hazırlamak ve boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirip harçlıklarını kazanabilecekleri bir fırsata dönüştürmek istiyoruz. Markalarımızdan gelen yoğun talep üzerine bu konuda bir çalışma yapıyoruz. Tamamladıktan sonra ilgili taraflarla paylaşacağız." diye konuştu.

Öncel, bu yıl ve sonrası için üzerinde duracakları bir diğer öncelikli konunun ise online alışveriş olduğunu vurguladı.

Dünyada perakende alışverişin yüzde 8’inin internet üzerinden yapıldığını, Türkiye’de bu oranın henüz yüzde 4 düzeylerinde bulunduğunu belirten Öncel, "Yeni dönemde online alışveriş belirleyici olacak. Daha şimdiden birçok markamız en yüksek ciroyu online mağazasından yapıyor. İnternet üzerinden alışverişin payının çok daha artmasını bekliyoruz ve bu beklenti doğrultusunda markalarımızın kendilerini güncellemeleri için çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.