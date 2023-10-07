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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Perakende sektörü Bakan Bolat'ın indirim çağırısını raflara yansıtmaya hazırlanıyor - Merak Edilenler Haberleri

        Perakende sektörü Bakan Bolat'ın indirim çağrısını raflara yansıtmaya hazırlanıyor

        İTO Perakende Komitesi Başkanı Altun, sektör olarak halka verecekleri tüm desteği sağlamaya çalışacaklarını belirterek, "Gıda dışı ürünlerde etiket fiyatlarında yüzde 10 ila 20 arasında düşürdük" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 16:54 Güncelleme: 07.10.2023 - 16:54
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        Bakan Bolat'ın indirim çağrısına cevap
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat geçen günlerde Cumhuriyetin 100. yılında marketlerde büyük bir indirim kampanyası beklediklerini açıkladı.

        Gıda perakendecileri ile toplantılar yaptıklarını dile getiren Bolat, "Onların uygulamalarıyla ilgili yanlış bulduğumuz konularda denetimlerimizi artırdık, onlardan da indirimler bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük bir indirim kampanyasını bütün marketlerden bekliyoruz. Bu konuda öncülük edenlere de teşekkür ediyoruz.

        Bu süreçte gerek hükümetimizin makroekonomik politikaları, para, kredi, döviz politikalarındaki olumlu gelişmeler gerekse piyasa denetimleri yoluyla piyasadaki enflasyonu azdıracak uygulamalara karşı mücadelemiz ile enflasyonla mücadelede başarılı olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullanmıştı.

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        "GERÇEK İNDİRİMİ HALKIMIZA YANSITMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

        Bakan Bolat'ın indirim çağrısına ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Perakende Komitesi Başkanı ve Happy Center Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Altun, İTO Perakende Komitesi Başkanı olarak zincir marketler ile görüştüğünü, marketlerin fiyatlarda indirime gitmeye ve sürece katkı sağlamaya çalışacaklarını ifade ettiklerini söyledi.

        Sektör olarak halka verecekleri tüm desteği sağlamaya çalışacaklarını belirten Altun, "Happy Center marketleri olarak gıda ve gıda dışı ürünlerde ciddi indirimlere gittik ve bu indirimler her geçen gün devam edecek. Süreçle birlikte gıda dışı ürünlerde etiket fiyatlarında yüzde 10 ila 20 arasında düşürdük.

        Bakanımızın da ifade ettiği gibi sürece maksimum katkı sağlamaya çalışacağız. Enflasyonist etki azaldıkça başta gıda olmak üzere bütün ürünlerde bu indirimleri yansıtmak istiyoruz. Ancak şu kadar üründe şu kadar indirim yapacağız gibi popülist söylemlerden uzak durup gerçek indirimi halkımıza yansıtmaya çalışacağız." diye konuştu.

        "MARKETLER ENFLASYON İLE MÜCADELE KONUSUNDA ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYACAK"

        Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu ise Bakan Bolat'ın çağrısına uyduklarını, uymaya devam edeceklerini bildirdi.

        Bakan Bolat'ın çağrısı üzerine GPD üyeleri ile istişare ettiklerini ifade eden Özpamukçu, şunları kaydetti:

        "Hızlıca ilave neler yapabiliriz diye düşünerek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Mutlaka marketler enflasyon ile mücadele konusunda elini taşın altına koyacak. Orta Vadeli Program son derece önemli. Artık devletimizin veriler ile ne beklediği, yıl sonunda hangi gelişmeleri beklediği herkesin malumu.

        O yüzden tüm tedarikçilerimizin, ekosistemin enflasyon ile mücadeleye destek vermesi gerekiyor. Herkesin hesap kitabını yaparken Orta Vadeli Program ile uyumlanmasını bekliyoruz. Tedarikçilerimizin el birliği ile enflasyonu hep beraber düşürmemiz için vereceğimiz gayretler, yapacağımız indirimlerle halkımızın refahına katkıda bulunmak üzere elimizi taşın altına koyduk, koymaya da devam edeceğiz."

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