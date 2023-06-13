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Perakende satışlarda artış

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,5, bir önceki aya göre ise yüzde 0,9 yükseldi

Giriş: 13.06.2023 - 11:11 | Güncelleme: ABONE OL
Perakende satışlarda artış
AA

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 21,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 34,9, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 12,5 artış gösterdi.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,9 yükselirken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,5 azaldı.

Cari fiyatlarla perakende ciro nisanda yıllık bazda yüzde 82,3 artış gösterdi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 89,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 104,5, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 16,7 yükseldi.

Cari fiyatlarla perakende ciro nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,4 artış kaydetti. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,1 yükselirken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,3 azaldı.

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