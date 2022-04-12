Perakende satış hacmi şubatta arttı

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Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,2 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %12,6 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları %0,6, otomotiv yakıtı satışları %0,7 azaldı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 0.5 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,5 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %0,8, otomotiv yakıtı satışları %1,5 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları %0,8 azaldı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 8.2 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %82,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %61,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %83,0, otomotiv yakıtı satışları %125,1 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 7.5 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %7,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %5,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %6,9, otomotiv yakıtı satışları %12,6 arttı.