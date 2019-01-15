Buna göre; takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 10, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,1 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,4 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 0,1 ARTTI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,6 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,3 azaldı.

PERAKENDE CİRO BŞİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 15,1 ARTTI



Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 20,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 11,7 arttı.

PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE AYNI SEVİYEDE KALDI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre aynı seviyede kaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,9 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,3 azaldı.