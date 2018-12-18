Ekim ayında gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,6 geriledi.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 düşüş gösterdi. Bu dönemde gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,6 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,6 arttı.

- Perakende ciro

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,1 düştü. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,6 gerilerken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,6 artış kaydetti.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, ekimde yıllık bazda yüzde 18,2 yükseldi. Bu dönemde, içecek ve tütün satışları yüzde 23, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 14,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 20,1 arttı.