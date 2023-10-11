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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Perakende satış hacmi yıllık yüzde 17,2 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Perakende satış hacmi yıllık yüzde 17,2 arttı

        Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,2 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 10:22 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:40
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        Perakende satış hacminde artış
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        Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayına ilişkin perakende satış endeksleri verisini açıkladı.

        Buna göre, Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 15,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 24,2 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,0 azaldı.

        Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,1 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,6, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 9,0 azaldı.

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        Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 89,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 98,1, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 58,5 yükseldi.

        Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 4,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 7,0, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 13,0 artış olarak hesaplandı.

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