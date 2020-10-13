HABERTURK.COM

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %5,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %7,2, otomotiv yakıtı satışları %3,3 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 1.4 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,4 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %4,5, otomotiv yakıtı satışları %1,0 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları %3,7 azaldı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 18.2 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %17,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %23,8, otomotiv yakıtı satışları %5,4 arttı.

Perakende ciro yıllık değişim oranı (%),Ağustos 2020

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 1.9 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,9 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %4,0, otomotiv yakıtı satışları %2,3 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları %1,8 azaldı.