Perakende satış endeksleri

AA

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı. Bu dönemde gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları ise yüzde 3,7 azaldı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ağustosta yıllık bazda yüzde 5,8 arttı. Bu ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7,2, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,3 yükseldi.

- Perakende ciro

Cari fiyatlarla perakende ciro ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde18,2 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 23,8, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,4 artış gösterdi.

Perakende ciro ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,9 yükseldi. Söz konusu dönemde gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,3, artarken, gıda, içecek ve tütün satışları ise yüzde 1,8 azaldı.