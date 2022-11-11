Pera Müzesi’nden iki yeni sergi

Pera Müzesi’nin yeni sergileri Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi ve Zamane İstanbulları 22 Aralık'ta ziyarete açılacak
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Aralık ayında iki yeni sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Figüratif sanatı yeniden tanımlayan Portekizli sanatçı Paula Rego, Hikâyelerin Hikâyesi sergisinde masumiyet ve deneyimi bir arada sunan, derin anlamlar ve anlatılar gizlediği resimleriyle izleyiciyi büyülü bir alana davet ediyor.
İstanbul’da yaşayan 11 fotoğrafçının kentin güncel görsel anlatılarını bir araya getiren Zamane İstanbulları sergisiyse günümüz İstanbul’una dair yaratıcı bir okuma denemesi.
GÜÇLÜ VE ÖDÜNSÜZ: PAULA REGO
Olağanüstü hayal gücüne sahip, kadınların temsil edilme biçiminde devrim yaratan ve doğrularından ödün vermeyen Portekizli sanatçı Paula Rego, eserlerinin çoğunda kişisel doğasını, kök saldığı sosyopolitik bağlamı, baskı, otorite ve kurumsal şiddet gibi temaları öne çıkarıyor.
Küratörlüğünü Alistair Hicks’in üstlendiği sergide, sanatçının yağlıboya, pastel, karakalem ve akrilik resimleri ile yerleştirmeleri yer alıyor.
Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi sergisi, Rego’nun hem kişisel hem de toplumsal mücadeleyi odağına alan 1960’lı yıllara ait erken dönem işlerini, 1990’larda ürettiği tek figürlerden oluşan, güçlü anlatımlara sahip büyük boy resimlerini ve 2000 yılından sonra ürettiği katmanlı sahnelerden oluşan çalışmalarını bir arada sunuyor.
MEGAKENT İSTANBUL'UN BİNBİR YÜZÜ
Zamane İstanbulları fotoğraf sergisi, İstanbul’da yaşayan ve birbirinden farklı tarzlarda üreten 11 fotoğraf sanatçısının yakın tarihli çalışmalarını bir araya getiriyor. Refik Akyüz ve Serdar Darendeliler’in küratörlüğünde gerçekleşen sergi, değişik temalar altında izleyiciye megakentten çarpıcı kesitler sunuyor.
Bu temalar arasında kentin boşluk, yalnızlık, tekinsizlik ve eğretiliklerle bezeli topoğrafyası, sosyal ve politik hareketlilikleri, son yıllarda iyice belirginleşen göç meselesi, toplumsal hiyerarşi skalasında ‘öteki’ olarak etiketlenmeden yaşayabilmek için İstanbul’a sığınan genç bireyler, yüzyılın son çeyreğinde sayıları katlanarak artan mega projelerden biri olan Kanal İstanbul da var.
Silva Bingaz, Osman Bozkurt, Ci Demi, Kıvılcım Güngörün, Ekin Özbiçer, Emin Özmen, Ahmet Sel, Ali Taptık, Kerem Uzel, Erdem Varol ve Cansu Yıldıran’ın işlerinden oluşan fotoğraf sergisi, sanatçıların kenti kişisel bir etkileşim alanı olarak yorumlama pratiklerini ve İstanbul sokaklarında karşımıza çıkan olağanüstü, bir o kadar da olağan tuhaflıkları gündeme getiriyor.
Sergi kataloğu ise, sergiyi oluşturan işlerden ilhamla, aynı konular hakkında çalışan, araştıran, düşünen veya kurmacalar yaratan Yaşar Adnan Adanalı, Fırat Genç, Şebnem İşigüzel, Melisa Kesmez, Biray Kolluoğlu, Gamze Toksoy ve Sibel Yardımcı’nın kaleme aldığı metinlerle zenginleşiyor.
Pera Müzesi’nin yeni sergileri Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi ve Zamane İstanbulları, 22 Aralık 2022 – 30 Nisan 2023 tarihleri arasında ziyaret edilebilir.
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