Pera Müzesi'nden yılın son konseri

REKLAM advertisement1

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, güncel müziğin güçlü kadın seslerini ağırladığı “Bir Arada” serisinin yıl sonu konserinde, multi-enstrümantist, şarkıcı ve söz yazarı Dilan Balkay ve konuk sanatçı Billur Battal yer alıyor.

Dokuz yaşından bu yana trompet çalan ve Türkiye’de pek çok önemli sanatçının sahnesinde yer alan Dilan Balkay “Bir Arada” serisinin yıl sonu konserinde 29 Aralık Cuma akşamı Pera Café’de müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Multi-enstrümantist sanatçı Balkay’ın sahnesine, müzikal kariyerine korist olarak başlayan ve alternatif müzik sahnesinin genç vokallerinden biri olan Billur Battal konuk olacak. Seyirciler, “Uzun Cuma” kapsamında Pera Müzesi sergilerini de saat 22.00’ye kadar ücretsiz gezebilecek.

.png

Eylül ayından bu yana dinleyicileri, müzik kariyerinde dikkat çeken sekiz sanatçı ve dört konser ile buluşturan “Bir Arada” serisi; kendi müziğinin peşinde, hikâyesini anlatmak isteyen genç kadınları destekleyen bir müzik ve teknoloji girişimi olan Beats By Girlz Türkiye iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Pera Café’de ayakta gerçekleşen “Bir Arada” konserlerinin biletleri Biletix.com’dan veya etkinlik günü Pera Müzesi resepsiyonundan alınabilir.