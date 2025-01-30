Pera Müzesi'nden, ücretsiz rehberli sergi turları

Pera Müzesi, Bir Osmanlı Aydını: Osman Hamdi Bey rehberli sergi turlarını sanatseverlerle buluşturuyor.

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Müzeden yapılan açıklamaya göre, 6 ve 20 Şubat'ta 17.30'da ücretsiz gerçekleştirilecek turlar, ziyaretçilere Osman Hamdi Bey'i yakından tanıma fırsatı sunacak.

Turlarda, Osman Hamdi Bey'in beş önemli eseri, sanatçının hayat hikayesi ve eserlerinin kültürel bağlamına dair detaylarla birlikte ele alınıyor.

Rehberli turlar kapsamında ayrıca Osman Hamdi Bey'in sanatı ile dönemin toplumsal ve tarihsel atmosferi arasındaki ilişki gözler önüne serilirken, aynı zamanda eserlerin koleksiyon içerisindeki önemi ve yeri de vurgulanıyor.

Yaklaşık 30 dakika sürecek turlarda kontenjan sınırlı olacak. Tura katılmak için müzeden rezervasyon yaptırılabilinir.