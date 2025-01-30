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        Haberler Kültür-Sanat Pera Müzesi'nden, ücretsiz rehberli sergi turları

        Pera Müzesi'nden, ücretsiz rehberli sergi turları

        Pera Müzesi, Osman Hamdi Bey: Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu'ndan yapıtlarıyla yaşamı ve sanatı sergisi kapsamında, sanatseverleri Bir Osmanlı Aydını: Osman Hamdi Bey rehberli sergi turlarıyla buluşturuyor. 6 ve 20 Şubat tarihlerinde saat 17.30'da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek sergi turları, Osman Hamdi Bey'i yakından tanıma fırsatı sunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 15:50 Güncelleme: 30.01.2025 - 15:50
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        Pera Müzesi'nden, ücretsiz rehberli sergi turları
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        Pera Müzesi, Bir Osmanlı Aydını: Osman Hamdi Bey rehberli sergi turlarını sanatseverlerle buluşturuyor.

        Müzeden yapılan açıklamaya göre, 6 ve 20 Şubat'ta 17.30'da ücretsiz gerçekleştirilecek turlar, ziyaretçilere Osman Hamdi Bey'i yakından tanıma fırsatı sunacak.

        Turlarda, Osman Hamdi Bey'in beş önemli eseri, sanatçının hayat hikayesi ve eserlerinin kültürel bağlamına dair detaylarla birlikte ele alınıyor.

        Rehberli turlar kapsamında ayrıca Osman Hamdi Bey'in sanatı ile dönemin toplumsal ve tarihsel atmosferi arasındaki ilişki gözler önüne serilirken, aynı zamanda eserlerin koleksiyon içerisindeki önemi ve yeri de vurgulanıyor.

        Yaklaşık 30 dakika sürecek turlarda kontenjan sınırlı olacak. Tura katılmak için müzeden rezervasyon yaptırılabilinir.

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        #Pera Müzesi
        #Osman Hamdi Bey
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