23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Pera Film, Covid-19 salgını nedeniyle evde kalmanın hayati öneme sahip olduğu bu dönemde, yeni film programını internet üzerinden gösterime sunuyor. 'Evde Tek Başına' başlıklı seçki, gündelik yaşam pratiklerimiz ile etkisinden çıkamadığımız duygu ve durumları hatırlatan 7 kısa filmden oluşuyor.
Oysa her şey sakin başlamıştı...
Sakin bir banliyöde suç mahalli yaratan olayların izini süren ve 2015'de Palm Springs Film Festivali'nde Jüri Büyük Ödülü'ne değer görülen 'Üst', güçlü ve vurucu finaliyle dikkat çekiyor. Dört arkadaşın yazlık bir evde geçirdikleri hafta sonuna odaklanan 'Balık Havuzu' da beklenmedik bir misafirin devreye girmesiyle yine sürprizli bir son vadediyor.
Sanatı nasıl bilirdiniz?
Türkiye ve yurt dışında çeşitli festivallerde gösterilen ödüllü animasyon 'Merkür', çağdaş sanat dünyasını, galeride asistanlık yapan genç bir sanatçının gözünden, kendine has yaklaşımıyla eleştiriyor. Akçakoca sahiline vuran gizemli Lenin heykelinin izini süren kısa belgesel 'Hoşgeldin Lenin', iki sene boyunca Karadeniz'de yolculuk ettikten sonra, belediye binasındaki tozlu depoda 'korunma' altına alınan heykelin tuhaf ve hüzünlü hikâyesini anlatıyor. Yüz körü olmanın ne demek olduğuna değinen 'Carlotta'nın Yüzü', bu rahatsızlıktan mustarip genç bir kadının sanat aracılığıyla kendi kurtuluşunu resmetmesine odaklanıyor.
Animasyonun cansız nesneleri duygulara dönüştürme becerisinin başarılı örneklerinden 'Oh Willy'... Tıpkı karakterlere can veren 'yün' gibi narin ve dokunaklı bir film olarak programa renk katıyor. Ataletin huzursuzluğu içindeki bir öznenin izini süren 'Atıl Akıntı' ise, zor zamanlarda geçen bir kişisel gelişim hikâyesini soyut animasyon formatında izleyiciye aktarıyor.
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