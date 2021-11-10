Pera Müzesi Öğrenme Programları 16-21 Kasım tarihlerindeki ara tatilde öğrencileri koleksiyon sergilerini keşfetmeye davet ediyor. 7-12 grubuna yönelik programda, çevrimiçi sergi turunun ardından katılımcılar sulu boya, akrilik, kil, şönil gibi malzemelerle yaratıcılıklarını ortaya koyma imkânı bulacak.Tüm etkinlikler Zoom uygulaması üzerinden ücretsiz gerçekleşecek.

Pera Öğrenme, Ara Tatil Atölyeleri kapsamında Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Koleksiyon Sergileri’ne paralel olarak 7-12 yaş gruplarına yönelik çevrimiçi sergi turu ve atölyeler düzenliyor. Üç boyutlu çevrimiçi turlarda Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar, Kahve Molası, Ağırlık ve Ölçü Sanatı başlıklı koleksiyon sergilerini rehber eşliğinde gezen katılımcılar, inceledikleri eserlerden ilhamla suluboya, akrilik, kil hamuru, şönil gibi malzemeler kullanarak yaratıcılıklarını ortaya çıkarıyor.

Müze koleksiyonundan evlere uzanan ilham

“Gelecekteki İstanbul Manzarası” adlı atölye, ziyaretçileri diplomasi tarihinin dolambaçlı yollarında ilgi çekici kişiliklerle tanıştıran Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinden ilhamla hazırlandı. Çevrimiçi sergi turunda Clara Barthold Mayer’in saltanat kayıklarını resmettiği eserleri inceleyen katılımcılar, geçmişte kullanılan ulaşım araçları üzerine sohbet ettikten sonra, gelecekteki araçları hayal ederek suluboya tekniğiyle bu manzarayı resmediyor.

Kahve Molası çevrimiçi sergi turunda kahve kültürünü ve bu kültürün gelişmesine katkıda bulunan Kütahya seramiklerinin ilgi çekici dünyasını keşfe çıkan çocuklar, “Hamurdan Fincan” atölyesinde temel seramik yöntemlerini öğrenme fırsatı buluyor. Katılımcılar, kil hamurunu yoğurup şekillendirdikten sonra fincan tasarımlarını çizimleriyle renklendiriyor.

Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergisinden ilhamla hazırlanan “Havayi Terazi Tasarımı” atölyesinde ise çocuklar, kendi terazilerini tasarlamanın keyfini yaşıyor. Geçmişte mimar ve mühendislerin kullandığı aletleri inceleyen katılımcılar, Mimar Sinan’ın Kırkçeşme Suyolu’nun yapımında kullandığı ve Avrupa’da 19. yüzyıla kadar maden ocaklarında kullanılan havayi terazileri tanıyor; ardından, şönil, ip, tel gibi çeşitli malzemelerle terazilerini tasarlıyor.

Öğretmenler Günü’ne özel çevrimiçi turlar

Pera Öğrenme, Ara Tatil Atölyeleri’nin hemen ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde koleksiyon sergilerine yönelik çevrimiçi sergi turlarında bu kez öğretmenleri konuk ediyor. Tüm disiplinlerden öğretmenlerin katılımına açık olan program kapsamında; Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar, Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu Kahve Molası, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergileri çevrimiçi ortamda rehber eşliğinde ücretsiz gezilebilecek. Eserleri daha yakından tanıyan katılımcılar, Pera Müzesi’nin koleksiyon ve süreli sergilerine yönelik olarak, müfredata uygun hazırlanan Öğretmen Rehber Kitapçıkları’nı derslerinde nasıl kullanabileceklerini, öğrencilerine sergileri nasıl gezdirebileceklerini ve farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikleri de keşfetme imkânı bulacak.

Zoom Meeting uygulaması üzerinden gerçekleşecek etkinliklere katılım ücretsizdir, rezervasyon gereklidir. Ara Tatil Atölyeleri’nde 3 boyutlu çevrimiçi sergi turundan sonra Pera Müzesi koleksiyon sergilerine yönelik atölye çalışması yapılacaktır.