Pera Müzesi'nde 'Gelecek Hatıraları'na özel etkinlikler

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Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, küratörlüğünü Ulya Soley’in üstlendiği Gelecek Hatıraları sergisi kapsamında düzenlediği etkinliklere devam ediyor.

Pera Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’ndan yola çıkan ve hafıza ile gelecek tahayyülleri arasındaki bağları güncel yapıtlar aracılığıyla araştıran Gelecek Hatıraları sergisi kapsamında 2 Mart Cumartesi 18.00’de Pera Müzesi Oditoryumu’nda Cennet Gibiydi, Maalesef (Tiyatro diye bir şey yok) başlıklı performans sahnelenecek.

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Günümüz dünyasını değerlendirebilmek için geçmişin heyecan verici potansiyeline bakan araştırma performansı, tiyatro kavramını yeniden şekillendirirken gelecekte ne olacağına dair kuir ve kesişimsel bir ütopya tahayyül ediyor. Ürdünlü trans oyun yazarı ve tiyatro yapımcısı Raphael Amahl Khouri‘nin yazdığı ve sanatçı Myrto Stampoulou ile beraber gerçekleştirdiği, Kasım 2023’te Belfast’ta düzenlenen Outburst Festivali için özel olarak hazırlanan ve yapım aşamasında olan Cennet Gibiydi, Maalesef, İstanbul’da ilk kez sahneleniyor.

Taner Ceylan’ın çalışmalarına sanat tarihsel bir bakış

Taner Ceylan

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Pek çoğu koleksiyondan esinle üretilen güncel işleri bir araya getiren sergi kapsamında 6 Mart Çarşamba 18.30’da düzenlenen konuşmada, sanatçı Taner Ceylan ve sanat tarihçisi Tarkan Okçuoğlu, Ceylan’ın sergide yer alan Duvar ve Arkeoloji yapıtlarından yola çıkarak Osmanlı resmiyle ilişkilerine, motiflerin tarihselliğine ve güncel ile gelenekselin bağlarına odaklanıyor.

Duvar tablosu, Mimar Sinan’ın 16. yüzyıla tarihlenen yapılarından Rüstem Paşa Camisi'nin avlusunda yer alan harap bir duvarı detaylı biçimde resmediyor. Yıllar içinde kırılıp dökülmüş ve düzensiz bir biçimde üst üste yeniden yapıştırılmış çinilerle kaplı duvar, Ceylan'ın uyumsuzluğun içinde uyum görebildiği bir yapıyı temsil ediyor. Arkeoloji başlıklı tablo ise, Tanzimat Dönemi'nde geçen kurmaca ilişkiler zincirini ele alıyor. Geleneksel ile modern, Batı ile Doğu, köle ile efendi gibi ikiliklerin gerginliğini barından resim, Osmanlı'nın modernleşme sürecinin farklı katmanlarını yansıtıyor.

Küratör eşliğinde Gelecek Hatıraları sergi turu

Ulya Soley

Suna Kıraç’ın anısına düzenlenen Gelecek Hatıraları, nesnelerin yardımıyla hatırlananlara odaklanırken güncel yapıtlar aracılığıyla hafıza ve gelecek tahayyülleri arasında kurulan bağları araştırıyor. 12 Mart Salı günü 18.00’de düzenlenecek sergi turuna katılacak sanatseverler, sergiyi küratör Ulya Soley’in anlatımıyla dinleme fırsatı bulacak.