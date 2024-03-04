Pera Müzesi'nde 8 Mart etkinlikleri

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FIPRESCI Ödüllü 8 Mart filmi

Pera Müzesi Film ve Video Programları (Pera Film), Dünya Kadınlar Günü’nü ödüllü film, 8 Mart 2020: Bir Günce’nin çevrimiçi gösterimiyle kutluyor. Fırat Yücel ve Aylin Kuryel’in yapımcılığını üstlendiği film, 2020’deki Feminist Gece Yürüyüşü sırasında Taksim Meydanı'na bakan “Turistik Kameralar”ın karanlıkta bıraktıklarını keşfe çıkıyor ve İstanbul’da pandemi öncesi yapılan son kitlesel eylemin hafızasını kayda alıyor. 2023 İstanbul Film Festivali’nde FIPRESCI Ödülü’nü kazanan 8 Mart 2020: Bir Günce filmine ve yazar, akademisyen Begüm Özden Fırat’ın Fırat Yücel ve Aylin Kuryel ile gerçekleştirdiği söyleşiye 4 - 11 Mart arasında Pera Müzesi'nin web sitesi üzerinden ulaşılabilir.

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8 Mart 2020: Bir Günce

Sosyal farkındalık içeren bir yolculuk

Pera Müzesi Öğrenme Programları (Pera Öğrenme) ise Dünya Kadınlar Günü kapsamında 8 Mart Cuma günü saat 19.30’da Güç Çiçeği Atölyesi düzenliyor. Yürütücülüğünü İris Bilen’in üstlendiği çevrimiçi atölyede, Gelecek Hatıraları sergisini rehber eşliğinde gezen katılımcılar, turun ardından sosyal farkındalık içeren bir yolculuğa çıkıyor.

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Toplumsal kimlik, güç, ayrıcalık ve baskının deneyimlenme biçimleri konusunda düşünmeye teşvik edilen katılımcılar, kimliklerin çeşitli temel unsurlarını ve bunların güçle olan ilişkisini, bu atölye için hazırlanan “güç çiçeği” şablonları ve renkli kalemlerle görselleştiriyor.

Pera Klasikleri’nin Mart konseri Minerva Duo’dan

Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularını sanatseverlerle buluşturduğu Pera Klasikleri’nin Mart konserinde, flüt sanatçısı Nihan Atalay Curti ve viyolonsel sanatçısı Gözde Yaşar'dan oluşan Minerva Duo'yu konuk ediyor. İki kadın müzisyenin aynı sahneyi paylaştığı, Dünya Kadınlar Günü’ne ithaf edilen “Baroktan Günümüze Titreşimler” temalı konserde, Marin Marais’den Heitor Villa-Lobos’a pek çok bestecinin eserleri seslendirilecek.

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Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı salonda 9 Mart Cumartesi 19.30’da gerçekleşecek konser, dinleyenleri tarihi ve büyülü bir atmosferde müzikal bir yolculuğa çıkaracak.

Türkçe pop müziğin kadın şarkıları “Bir Arada” seslendirilecek

Pera Müzesi, güncel müzik sahnesinin güçlü kadın seslerini “Bir Arada” konserleri ile dinleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. 29 Mart’ta Cuma günü 19.30’da Pera Café’de düzenlenecek Dünya Kadınlar Günü’ne özel konserde, 90’lar-2000’ler Türkçe pop müziğin kadın şarkılarını seslendiren Beats Band’in sahnesine, şarkıcı ve söz yazarı Eda Baba konuk oluyor.

Eda Baba

Her ayın son cuma günü düzenlenen “Bir Arada” konserleri, müzik kariyerinde dikkat çeken isimlerle beraber olma imkânı sunuyor. Konsere katılan seyirciler, Uzun Cuma kapsamında 18.00 – 22.00 arasında müzeyi ücretsiz gezme olanağı da buluyor.

Konser serisi, Pera Müzesi ve kendi müziğinin peşinde, hikâyesini anlatmak isteyen genç kadınları destekleyen bir müzik ve teknoloji girişimi olan Beats by Girlz Türkiye iş birliğinde düzenleniyor.