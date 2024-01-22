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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Pera Müzesi'nde '70. Sanat Yılı’nda Erol Sayan' konseri

        Pera Müzesi'nde '70. Sanat Yılı’nda Erol Sayan' konseri

        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri serisi, 2024'ün ilk konseriyle, 28 Ocak'ta, Klasik Türk mûsikisinin önde gelen isimlerinden bestekâr Erol Sayan'ın 70. Sanat Yılı'nı kutluyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 12:29 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:29
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        '70. Sanat Yılı'nda Erol Sayan' konseri
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        Günümüzün usta yorumcuları ve sâzendelerinin, büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirdiği Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri, yeni yılda Türk mûsikisinin yaşayan en önemli isimlerinden Erol Sayan’ı konuk ediyor. Ünlü bestekâra saygı niteliği taşıyan “70. Sanat Yılında Erol Sayan” konseri 28 Ocak’ta Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek. Sunuculuğunu Osman Nuri Özpekel’in yaptığı konser dizisinin bu ayki misafir solistleri ise Sadiye Erimli ve İbrahim Suat Erbay olacak.

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        Türk müziğindeki çokseslilik araştırmaları ile tanınan bestekâr Erol Sayan, 1954 yılından bu yana sürdürdüğü kariyeri boyunca müzik eğitmenliğinin yanı sıra korolarda görev aldı. Türkiye’nin ikinci üniversite korosunu kuran Sayan, İTÜ ve ODTÜ’de Türk mûsikisi dersleri verdi. Farklı form ve makamlarda yüzlerce esere imza atan Erol Sayan, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü.

        2021 yılında kaybettiğimiz, Klasik Türk Mûsikisi’nin duayen ismi, Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın anısına düzenlenen Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri, Türk müziğinin tarihsel, kültürel, geleneksel, sosyolojik, antropolojik, felsefi, edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetler de içeriyor.

        Misafir Solistler

        Sadiye Erimli

        İbrahim Suat Erbay

        Saz Sanatçıları

        Osman Nuri Özpekel - Ud

        Taner Sayacıoğlu - Kanun

        Aziz Şükrü Özoğuz - Keman

        Lütfiye Özer - Kemençe

        Gamze Ege Yıldız - Tanbur

        Volkan Ertem - Viyolonsel

        Biletler Biletix’ten veya konser günü Pera Müzesi resepsiyonundan temin edilebilir.

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        #Pera Müzesi
        #Erol Sayan
        #konser
        #müzik
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