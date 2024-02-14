Pera Müzesi 'Bir Arada' sahnesinin yeni konukları Selen Gülün’ün ve Çağıl Kaya

Pera Müzesi 'Bir Arada' sahnesinin yeni konukları Selen Gülün’ün ve Çağıl Kaya

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Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, her ayın son cuma günü düzenlediği “Bir Arada” konserleriyle müzikseverleri, kariyerinde dikkat çeken sanatçılarla buluşturuyor. Kendi müziğinin peşinde, hikâyesini anlatmak isteyen genç kadınları destekleyen bir müzik ve teknoloji girişimi olan Beats by Girlz Türkiye iş birliğinde düzenlenen konser serisi, müziğin ritmine kapılmak isteyen herkesi Pera Café’de bir araya getiriyor.

Çağıl Kaya

İlkbahar programının ikinci konserinde, 23 Şubat Cuma günü sahnede, performans ve besteleri uluslararası ödüllere layık görülen besteci, piyanist, şarkı yazarı, vokalist ve eğitimci Selen Gülün olacak. Gülün sahnesinde, müziğiyle düşlediği diyarlardan resimler çizmeye çalışan disiplinler arası sanatçı Çağıl Kaya’yı ağırlayacak.

Selen Gülün

Pera Café’deki konsere katılan seyirciler, Uzun Cuma kapsamında 18.00 – 22.00 arasında müzeyi ücretsiz gezebilecek.

Gelecek Program:

29 Mart Cuma, 19.30

Beats Band / Konuk: Eda Baba

26 Nisan Cuma, 19.30

Simge Pınar / Konuk: Deniz Tekin

31 Mayıs Cuma, 19.30

Gözde Öney / Konuk: Jehan Barbur

Pera Café’de ayakta gerçekleşecek konserin biletleri Biletix.com’dan veya etkinlik günü Pera Müzesi resepsiyonundan alınabilir.