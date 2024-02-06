Pera Klasikleri'nde sahne Echo Trio'nun

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Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularını konuk ettiği Pera Klasikleri konserlerinde bu ay Echo Trio’yu ağırlıyor. Usta müzisyenler Merve Kocabeyler, Damla Akan ve Orhan Çelebi’den oluşan topluluk, “Fransız Romantizminde Yolculuk” temalı konserde Debussy, Fauré ve Ibert gibi Fransız Romantik dönem bestecilerinin eserlerini seslendirecek.

Pera Müzesi Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı salonda 10 Şubat Cumartesi saat 19.30’da gerçekleşecek konser, müzikseverleri, arpın romantik tınıları eşliğinde tarihi müze atmosferinde müzikal bir yolculuğa çıkaracak.

Konserin biletleri Biletix’ten veya konser günü Pera Müzesi resepsiyonundan alınabilir.