24 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Pera Film, 2018 yılını Bergman’a Övgü programı ile kapatıyor. Sinema tarihinin etkili olduğu kadar tartışmalı yönetmenlerinden Bergman’ın sinemasına odaklanan program, doğumunun 100. yılında ünlü yönetmene saygı duruşu niteliği taşıyor. Program kapsamında, pek çok eserinin merkezine işlevini yitirmiş aile yapılarını ve kişilerin iletişim kurma konusundaki yetersizliklerini yerleştiren Bergman’ın kişisel sinema tarihinin dönüm noktaları gösteriliyor. Pera Müzesi Oditoryumu’nda gösterilecek filmler arasında Kriz, Stimulantia: Daniel, Sihirli Flüt, Provadan Sonra, Saraband bulunuyor.
(Kriz)
Bergman’a Övgü programı, Ingmar Bergman’ın yönetmenliğini yaptığı ilk film Kriz’in gösterimi ile başlıyor. 1946 yapımı film, anlayışsız toplumla mücadele eden gençler, kadınlar ile erkekler arasında yaşanan gerilimi beyaz perdeye taşıyor.
Stimulantia: (Bölüm: Daniel),Bergman’ın oğlu Daniel’in doğumunun ardından çektiği ve 16 mm ev filmlerinden oluşan bir derlemeyi içeriyor. Film, yönetmenin İsveç antolojik sinemasına yaptığı katkı ile öne çıkıyor. Tüm zamanların en zarif opera filmi olarak değerlendirilen 1975 yapımı Sihirli Flüt, aynı zamanda Bergman’ın derin müzik bilgisini sinema diline aktarmadaki yeteneğinin en iyi göstergesi olarak nitelendiriliyor.
(Provadan Sonra)
Bergman’ın sürekli işlediği, hayat ile sanat arasındaki geçirgenlik temasına odaklanan 1984 tarihli Provadan Sonra, görünenin ardını göstererek tiyatroda yaşamın hem albenisini hem de bedelini irdeliyor. Bergman’a Övgü programı yönetmenin dört yaralı karakterin etrafında şekillendirdiği, hayal kırıklıkları ve affetme ile dolu bir oda olarak tanımlanan son filmi Saraband ile tamamlanıyor.
(Sihirli Flüt)
Pera Film’in Bergman’a Övgü film programı, 14 - 29 Aralık tarihleri arasında indirimli müze giriş bileti ile izlenebilir.
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