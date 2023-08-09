Pepe'de tazminat sıkıntısı!
Beşiktaş'ın gündeminde olan Nicolas Pepe'nin Arsenal ile yaptığı fesih görüşmeleri tıkandı
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Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta'nın kadroda düşünmediği Nicolas Pepe'nin fesih görüşmeleri şimdilik tıkandı.
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Beşiktaş'ın da gündeminde olan yıldız isim, sözleşmesinde son senesine girerken ayrılık için 7.5 milyon poundluk maaşının tamamını talep etti.
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80 milyon Euro'ya transfer ettiği 28 yaşındaki oyuncudan az da olsa bonservis geliri elde etmek isteyen Arsenal şu ana kadar umduğunu bulamazken bir de Pepe'nin bu talebi sonrası konuyu beklemeye aldı.
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Beşiktaş, Pepe'nin temsilcisine sözleşme feshi halinde masaya oturacaklarını iletirken İngiliz ekibi ile yapılan görüşmelerin sonucunu bekliyor.