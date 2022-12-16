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"5-6 yıl daha oynayabilir"

Porto Başkanı Pinto da Costa, Kasım ayında sözleşmesini uzattıkları Pepe ile ilgili "Beş-altı yıl daha oynayacağını düşünüyorum. O rekabetçi bir canavar.'' yorumunu yaptı.

Giriş: 16.12.2022 - 14:41 | Güncelleme: ABONE OL
Pepe

Porto Başkanı Pinto da Costa, 39 yaşındaki Pepe ve 37'lik Ronaldo'nun Portekiz'e dönme ihtimalleriyle ilgili açıklamalar yaptı.

84 yaşındaki başkan, Kasım ayında sözleşmesini yeniledikleri tecrübeli savunmacı Pepe'den övgüyle bahsederken, Ronaldo'yu kadrosuna katabilecek ekonomik güce sahip bir takımın Portekiz'de bulunmadığını belirtti.

Ronaldo'nun Manchester United ile yolları ayrıldıktan sonra yeni durağının neresi olacağı henüz belli değil. Portekizli yıldız, eski kulübü Real Madrid'in antrenman sahasında çalışmalarını sürdürüyor.

Suudi Arabistan ve Katar'dan takımlarla anılırken, yıldız futbolcunun Portekiz'e dönüşü de konuşulmaya başlandı.

Mundo Deportivo'nun haberine göre Porto başkanı Pinto da Costa, Ronaldo'nun Portekiz'e dönme ihtimali ile ilgili, ''Ronaldo'nun Portekiz'e dönüşü ona ve ilgilenen kulüplere bağlı. Bence Portekiz'de kimse ona kazandığı maaşı verecek kapasiteye sahip değil. Ronaldo, yaşına rağmen kazanmaya devam etmek istiyor ve o kaliteye de sahip.'' ifadelerini kullandı.

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