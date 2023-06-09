Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Şampiyonlar Ligi

Pep Guardiola: Bizim için sezonu Şampiyonlar Ligi´ni kazanarak sonlandırmak çok önemli

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, "Manchester taraftarını mutlu etmemiz gerekiyor. Bizim için sezonu Şampiyonlar Ligi´ni kazanarak sonlandırmak çok önemli" dedi

Giriş: 09.06.2023 - 20:27 | Güncelleme: ABONE OL
Pep Guardiola: Bizim için sezonu Şampiyonlar Ligi´ni kazanarak sonlandırmak çok önemli
DHA

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali´nde yarın TSİ 22.00´de Inter ile Atatürk Olimpiyat Stadı´nda karşı karşıya gelecek. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, karşılaşma öncesi mücadelenin oynanacağı statta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kupayı kazanmak için İstanbul´a geldiklerini söyleyen Guardiola, "Bu turnuvanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. İnsanların bu maç için düşüncelerini kontrol edemezsiniz. Bizim işimiz, Inter´i oyuncularımıza iyi bir şekilde anlatmak ve yeteri performansı göstermelerini sağlamak. Favori olduğumuzu da bu kadar tekrarlamaya gerek yok" diye konuştu.

"SEZONU ŞAMPİYONLAR LİGİ´Nİ KAZANARAK SONLANDIRMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Premier Lig ve FA Cup şampiyonluklarının ardından sezonu kupa kazanarak noktalamak istediklerini aktaran İspanyol teknik adam, "Manchester taraftarını mutlu etmemiz gerekiyor. Bizim için sezonu Şampiyonlar Ligi´ni kazanarak sonlandırmak çok önemli. Bunu gerçekleştirmek için buradayız. Maçı kazanmak isteyeceğiz" şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Borsada haftalık yükseliş yüzde 10 oldu
Borsada haftalık yükseliş yüzde 10 oldu
On numara sonuçları açıklandı!
On numara sonuçları açıklandı!
Van'da birbirlerini vuran 2 belediye işçisi öldü
Van'da birbirlerini vuran 2 belediye işçisi öldü
İSKİ 1. Olağanüstü Genel Kurulu zam gündemiyle toplanacak
İSKİ 1. Olağanüstü Genel Kurulu zam gündemiyle toplanacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.