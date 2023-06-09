DHA

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali´nde yarın TSİ 22.00´de Inter ile Atatürk Olimpiyat Stadı´nda karşı karşıya gelecek. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, karşılaşma öncesi mücadelenin oynanacağı statta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kupayı kazanmak için İstanbul´a geldiklerini söyleyen Guardiola, "Bu turnuvanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. İnsanların bu maç için düşüncelerini kontrol edemezsiniz. Bizim işimiz, Inter´i oyuncularımıza iyi bir şekilde anlatmak ve yeteri performansı göstermelerini sağlamak. Favori olduğumuzu da bu kadar tekrarlamaya gerek yok" diye konuştu.

"SEZONU ŞAMPİYONLAR LİGİ´Nİ KAZANARAK SONLANDIRMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Premier Lig ve FA Cup şampiyonluklarının ardından sezonu kupa kazanarak noktalamak istediklerini aktaran İspanyol teknik adam, "Manchester taraftarını mutlu etmemiz gerekiyor. Bizim için sezonu Şampiyonlar Ligi´ni kazanarak sonlandırmak çok önemli. Bunu gerçekleştirmek için buradayız. Maçı kazanmak isteyeceğiz" şeklinde konuştu.

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