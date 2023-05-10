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Pep Guardiola: 6-0 kazanmamız mı bekleniyordu?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City, deplasmanda Real Madrid ile 1-1 berabere kaldı. İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola maçın ardından açıklamalar yaptı.

Giriş: 10.05.2023 - 01:36 | Güncelleme: ABONE OL
Pep Guardiola: 6-0 kazanmamız mı bekleniyordu?
HABERTURK.COM

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City, deplasmanda Real Madrid ile 1-1 berabere kaldı. İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola maçın ardından açıklamalar yaptı.

İki takımın oyuncularını da tebrik ettiğini belirten Guardiola sözlerine, "Rakibimiz bizim daha iyi oynadığımız sırada gol attı, ikinci yarıda da tam tersi oldu. Rövanşı ve finali sabırsızlıkla bekliyoruz. Kolaya geçmiş bir durum yok" ifadeleriyle başladı.

Maçta Alaba ve Rüdiger'in Haaland'a yakın oynaması nedeniyle gol yollarının bir bölümünün tıkandığını belirten Guardiola, "Alaba ve Rüdiger'in yakın savunması Haaland için kolay olmadı. Kroos olmasaydı orta sahada daha az savunma yapardık. Ben bu maçta net bir galibiyet beklemiyordum." sözlerini kullandı.

Guardiola ayrıca maç sonu basın toplantısında "Herkes sizin Real Madrid'i darmadağın edeceğinizi düşünüyordu." sorusuna karşılık, "Bunu diyen kim! Kime karşı oynadığımızı biliyor musunuz! Kaç tane Şampiyonlar Ligi'ne sahip olduklarını biliyor musunuz! İnsanların 6-0 falan kazanacağımızı düşünmeleri benim suçum değil." açıklamasını yaptı.

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