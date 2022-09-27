Pentagon'dan Türkiye ve Yunanistan'a diyalog çağrısı

Pentagon'un yeni sözcüsü Patrick Ryder, Yunanistan ve Türkiye'nin kendileri için önemli müttefikler olduğunu ve gerilimi azaltmak için diyaloğu teşvik ettiklerini belirtti.
Ryder, günlük basın toplantısında gündemdeki konular üzerine değerlendirmede bulundu.
"Türkiye iki anlaşma kapsamında gayriaskeri statüye sahip iki adaya ABD menşeli zırhlı araçlar çıkardığı için Yunanistan ve ABD’ye protesto notası verdi. Sizin bölgede bir tatbikat veya eğitiminiz var mı? Türkiye’nin protestosuna yanıtınız nedir?” sorusuna Tuğgeneral Ryder, "Orada (ABD tarafından gerçekleştirilen) herhangi bir tatbikattan haberdar değilim." yanıtını verdi
ABD’li general, "Genel olarak konuşacak olursak, Türkiye ve Yunanistan iki önemli NATO ortağıdır ve onları potansiyel gerilimleri düşürmek için yapıcı bir diyaloga girmeye devam etmeye teşvik ediyoruz." diye konuştu.
"TÜRKİYE İNANILMAZ DERECEDE ÖNEMLİ BİR NATO ORTAĞI"
Muhabirin, "Ankara’da bölgedeki tansiyonu körüklediği ve gerilime katkı sağladığı konusunda ABD’ye yönelik eleştirileri var. Bu eleştirilere katılıyor musunuz veya yanıtınız nedir?" sorusuna ise Ryder, "İkili ilişkilerimiz bakımından Türkiye inanılmaz derecede önemli bir NATO ortağıdır. Türkiye dahil NATO ortaklarımızla yakın çalışmaya devam edeceğiz. Ve elbette ki bunu, resmi bir ABD yanıtı için Dışişleri Bakanlığına sormanızı teşvik ediyorum." karşılığını verdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Yunanistan’ın adalara zırhlı birlikler çıkarmasına ilişkin sorular üzerine, bölgede gerilimi artıracak demeç ve davranışların zamanı olmadığını belirterek tarafları anlaşmazlıklarını diplomatik yollarla çözmeye çağırmıştı.
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