AA

Ocak-mart aylarına ilişkin değerlendirmeleri içeren Başmüfettişlik raporunda, Arapların terör örgütü YPG/PKK'ya desteğine ilişkin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CETCOM) ve Savunma İstihbarat Ajansının (DIA) birbiri ile çeliştiğine dikkat çekildi.

Raporda, CENTCOM, Arap nüfusun büyük çoğunluğunun, SDG ismini kullanan YPG/PKK'yı ve ilişkili sivil yapıları desteklediğini iddia ettiği ancak askeri istihbaratın YPG/PKK'nın Arapları örgütün paravan yönetimine dahil etmek istemediğini tespit ettiği kaydedildi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Arapların, YPG/PKK ve paravan sivil yapılarına pasif destek verdiği belirtilen raporda, şu ifadeler kullanıldı:

"DIA, Pentagon Başmüfettişliğine, SDG içindeki YPG'nin Arapların yoğun yaşadığı ve cephelerdeki Arap savaşçıların çoğunlukta olduğu bölgelerde bile Araplarla güç paylaşımına girme konusunda isteksiz davrandığını raporladı. DIA, SDG içindeki Arap milislerin etkisini sınırlama çabalarının, YPG'nin SDG içindeki küçük bir Arap otonomisini de yok etme girişimini gösterdiğini kaydetti."

YPG/PKK'nın kısmen de olsa Arap baskısına yanıt verdiği belirtilen raporda, terör örgütünün paravan yapılarda liderliği elinde tuttuğu ve karar verici konumda olduğu kaydedildi.

Raporda, Arapların vekil olarak toplantılara katıldığı ancak YPG/PKK'nın kararlarında çok az etkili olduğu belirtilirken, CENTCOM'un ise terör örgütünün Arapları yönetime katmaya çalıştığını iddia ettiği aktarıldı.

Etnik rekabet, yoksulluk ve güvenlik sorunlarının da Arap toplumunun terör örgütüne desteğini olumsuz etkilediği belirtilen raporda, YPG/PKK'nın zorla gençleri askere alma girişiminin de Araplar arasında ters teptiğine dikkat çekildi.

Raporda, YPG/PKK'nın ABD yardım programlarında çalışanlar dahil Arap sivil toplum aktivistlerini siyasi muhalefetten dolayı tutuklamasının kaygı verici olduğu kaydedildi.

ÖRGÜT, TÜRKİYE'NİN OPERASYONUNDA UĞRADIĞI KAYIPLARI KAPATAMIYOR

Terör örgütünün Türkiye ile yaşanan tansiyondan dolayı DEAŞ ile mücadeleye dikkatini vermediğine dikkat çekilen raporda, "Birleşik Görev Gücü aynı zamanda, SDG'nin karşı karşıya kaldığı en büyük sınırlamalardan birinin de Türkiye'nin operasyonunda uğradığı kayıpları karşılayamaması olduğunu belirtti." ifadesi yer aldı.