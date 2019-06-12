Pentagon: Türk F-35 pilotları artık Arizona’daki Luke Hava Üssü’nde uçmuyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Mike Andrews, Türk F-35 savaş uçaklarının artık Arizona'daki Amerikan hava üssünde uçmadığını açıkladı.

Reuters haber ajansına konuşan Sözcü Andrews, "Bakanlığımız Türk pilotların artık burada uçmadığının farkında. Türkiye'nin politikasında değişiklik olmadığı sürece, F-35 programının yavaşlatılması için Türk müttefiklerimizle ortak çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Pentagon'un Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yazdığı ve Türkiye'ye Rusya'dan S-400 savunma sistemlerini teslim alması halinde 31 Temmuz 2019 itibariyle dünyanın en gelişmiş savaş uçağı olarak tanımlanan F-35 projesinden çıkarılacağını ilan etmişti.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın mektubunda, S-400 planı devam ederse Türk pilotların eğitiminin de durdurulacağı belirtiliyordu.

Shanahan bu mektupla Türkiye'nin ABD ve NATO ile işbirliğinin aksayacağını kaydederek mevcut bunalımın Ankara'nın ittifak ile ilişkisine olumsuz yansıyacağını resmen ilan etmiş oldu.

Öte yandan haberi aktaran Reuters'ın savunma muhabiri Phil Stewart, Twitter'dan paylaştığı mesajında "Geçtiğimiz hafta ise yeni pilotların eğitimi durdurulsa bile ABD'de olanların eğitiminin Temmuz sonuna kadar devam edeceğini duymuştuk" ifadelerini kullandı.

Shanahan'ın mektubunda S-400 konusunda kararlı olması durumunda Amerikan Kongresi'nde Türkiye'ye "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) yaptırımlarını uygulamak konusunda "güçlü bir kararlılık olduğu" belirtildi.

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